Facile.it:lavoro cambia,da smart al 100% a supercongedo papà

ROMA, 31 GEN - Smart working al 100%, settimana corta, paternità allungata, bonus neomamme. Sono alcuni dei punti del piano di welfare aziendale avviato da Facile.it la web company specializzata nella comparazione di prezzi di assicurazioni, prestiti, mutui, tariffe internet casa, energia, telefonia e noleggio auto che conta 800 dipendenti, 4.500 collaboratori in quattro sedi e 45 negozi. "Per una realtà come la nostra, al servizio dei consumatori - spiega Alessandro Tallia, direttore finanziario di Facile.it- è fondamentale che i dipendenti siano i primi soddisfatti del proprio lavoro e della propria vita privata e noi ci siamo impegnati per conciliare al meglio questi due aspetti, non solo in un momento importante e delicato come l'arrivo di un figlio, ma anche tutti i giorni dell'anno". In particolare ai neo-papà, vengono riconosciuti 20 giorni di congedo parentale aggiuntivi rispetto a quelli di legge, mentre alle neo-mamme viene garantito un sostegno economico pari a 1.800 euro per far fronte alle spese per baby-sitter, asilo nido, visite mediche mamma-bambino; viene anche garantito il pagamento della quota variabile dello stipendio (se prevista) nella misura fissa del 30% per tutto il periodo di assenza dal lavoro. E' stato inoltre eliminato l'obbligo di presenza in ufficio, portando lo smart working fino al 100% ed è stata accorciata la settimana lavorativa standard, passata da 40 a 36 ore settimanali lasciando libero il venerdì pomeriggio (mantenendo inalterata retribuzione e assegnazione dei buoni pasto). Sul fronte delle ferie Facile.it ha introdotto un meccanismo di azzeramento di eventuali saldi negativi a fine anno. Per le persone che invece svolgono attività a contatto con il pubblico, alle quali non è possibile applicare alcune delle misure l'azienda ha introdotto elementi di flessibilità come, un giorno di ferie regalato in occasione del compleanno e un premio annuale legato ai giorni di presenza in ufficio.

