NEW YORK, 30 OTT - Goldman Sachs prevede un Fed più aggressiva. Secondo le stime della banca, i tassi di interesse saliranno al 5% in marzo, 25 punti base più delle precedenti previsioni. Al 5% la Fed arriverà alzando il costo del denaro dello 0,75% la prossima settimana, per poi proseguire con un rialzo di 50 punti base in dicembre e con altre strette da 25 punti base in febbraio e marzo.

