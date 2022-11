Federmeccanica: 'Fate presto, la situazione è drammatica'

ROMA, 05 NOV - "Fate presto", è l'allarme che lancia l'industria metalmeccanica dall'assemblea generale di Federmeccanica con la relazione del presidente, Federico Visentin, che richiama il titolo del Sole 24 Ore di novembre 2011 e averte: "All'epoca eravamo sull'orlo di un baratro oggi ci troviamo, per differenti motivi, in una situazione altrettanto drammatica che potenzialmente può essere ancora più difficile". E avverte il nuovo Governo: "Non abbiamo bisogno di segnali con misure temporanee e limitate, così si sprecano solo risorse. Abbiamo bisogno di azioni che lascino il segno".

