TORINO, 02 NOV - La Ferrari ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto pari a 228 milioni di euro, in crescita del 10% sull'analogo periodo del 2021. I ricavi netti ammontano a 1,25 miliardi, in aumento del 18,7%. Le consegne totali sono 3.188, in crescita del 15,9%.

