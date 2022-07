Ferrari: nuovo impianto fotovoltaico con Enel X Maranello

TORINO, 25 LUG - Un nuovo impianto fotovoltaico sui tetti degli stabilimenti di Maranello, che incrementa l'autoproduzione di energia riducendo le emissioni di CO2e. È un passo ulteriore verso la carbon neutrality che Ferrari compie a fianco di Enel X.A pieno regime il nuovo parco solare consentirà a Ferrari di autoprodurre 1.626.802 kWh l'anno. L'impianto consentirà di risparmiare oltre 18.500 tonnellate di CO2e in 25 anni, pari a circa 740 tonnellate l'anno. Ferrari incrementerà l'autoproduzione da fonte rinnovabile dello stabilimento di Maranello, aumentando del 200% la potenza dei suoi impianti a energia solare che solo lo scorso anno hanno erogato 3 TJ di energia. È stato inoltre realizzato con Enel X un esemplare di sistema off grid per la produzione di energia, progettato per le specifiche esigenze di ricarica della gamma ibrida Ferrari utilizzata dalla Casa. "Insieme a Enel X e agli altri nostri partner, stiamo sviluppando nuove soluzioni che contribuiranno in modo significativo a ridurre le emissioni di CO2e. La sfida di diventare carbon neutral entro il 2030 è per Ferrari uno stimolo ulteriore a innovare in ogni ambito, intervenendo con un approccio scientifico e olistico sull'insieme delle fonti di emissioni: non solo nella fase di utilizzo delle vetture, ma anche lungo la catena di fornitura e negli impianti produttivi" commenta Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari.

