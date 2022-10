Ferrari: Presentato nuovo Challenge che si correrà in Giappone

IMOLA, 29 OTT - In occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2022 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato presentato il nuovo Ferrari Challenge Giappone, campionato nazionale che prevede quattro round nel Paese del Sol Levante. Per la Casa di Maranello si arricchisce il panorama dedicato alle Corse Clienti con una seconda serie nazionale che si aggiunge a quella britannica, lanciata a partire dalla stagione 2019, oltre agli altri campionati regionali. La serie si articola su quattro appuntamenti che saranno organizzati su alcuni dei circuiti più celebri del Giappone: la prima tappa è prevista nel fine settimana dell'8 e 9 aprile presso il Fuji International Speedway. Il secondo round si terrà il 6 e 7 maggio sul tracciato di Autopolis, mentre dall'1 al 2 luglio le Ferrari 488 Challenge Evo ritorneranno ancora una volta al Fuji in abbinamento con i Ferrari Racing Days. La finale del nuovo campionato giapponese, che viene riproposto dopo l'esperienza nei primi anni 2000, è prevista sul circuito di Sugo dal 5 al 6 agosto.

