Ferrovie: Salvini, al via piano per sicurezza nelle stazioni

ROMA, 30 GEN - Più gate e tornelli, oltre 1000 giovani da assumere nel triennio per il controllo dei varchi ferroviari e supporto alle forze di polizia e una società ad hoc Fs Security per garantire la sicurezza dei viaggiatori sui treni italiani. È il risultato di un confronto diretto tra i vertici del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, guidato da Matteo Salvini, e Ferrovie dello Stato. I primi interventi a Milano a Rogoredo. Roma Termini la control room. Progetti per gate a Torino, Venezia.

