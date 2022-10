Festival digitale popolare, oltre 2.000 persone in presenza

TORINO, 09 OTT - Sono state oltre 2.000 le presenze alla prima edizione del Festival del Digitale Popolare, organizzato dalla Fondazione Italia Digitale a Torino. L'evento ha portato a riflettere sulle opportunità del digitale, a partire dalla vita del singolo cittadino, passando per imprese e pubblica amministrazione e anche di affrontarne i rischi e le storture. Più di 100 i relatori coinvolti nel confronto sui temi più diversi tra cui P.a, sanità, scuola, sport, diritti, mobilità, podcast, satira, gaming, lavoro, economia, comunicazione e informazione. Tra gli ospiti di questa prima edizione Claudio Marchisio, La Rappresentante di Lista, Giorgio Chiellini, Makkox, Sara Gama, Cristiana Capotondi, Francesco Giorgino, Roberto Giacobbo, Santo Versace, Mario Calabresi, Agnese Pini, Luca Argentero e Paolo Ruffini. "Siamo molto soddisfatti, è stato un successo, una risposta straordinaria da parte della città, dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese nazionali e locali. Tre giorni ricchi di partecipazione, approfondimenti, divulgazione per un digitale semplice, concreto, sicuro, equo e alla portata di tutti. Un grande grazie alle tante persone che hanno lavorato per il Festival e ai tanti partner e ospiti che hanno sostenuto l'evento e portato contenuti per una cultura digitale sempre più matura e popolare. Siamo già al lavoro per la prossima edizione a Torino nel 2023", commenta il presidente della Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo.

