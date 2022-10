Festival sviluppo sostenibile, raggiunte 20 milioni persone

ROMA, 20 OTT - Il Festival dello sviluppo sostenibile 2022 ha raggiunto oltre 20 milioni di persone. I dati diffusi dall'Asvis - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile all'evento conclusivo raccontano 986 iniziative promosse dalla società civile e dalle istituzioni, la presentazione di 8 pubblicazioni inedite e l'organizzazione di 22 eventi principali trasmessi in diretta. Durante la manifestazione i siti dell'Alleanza hanno registrato circa 700mila visualizzazioni, le impression sui social hanno superato quota 84 milioni, con 1,4 milioni di visualizzazioni in diretta, dati record rispetto alle scorse edizioni. "La straordinaria mobilitazione innescata dal Festival conferma la crescente attenzione con cui nel Paese si considera la questione dello sviluppo sostenibile", dichiarano i presidenti dell'ASviS Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini. "Ormai conosciamo la strada da intraprendere - continuano - sappiamo di dover accelerare la giusta transizione ecologica ma siamo ancora indietro e le crisi in atto rischiano di frenarci. Il nostro impegno mira ad evitare l'inerzia, tramite la promozione di un dialogo generativo tra istituzioni, politica, imprese, terzo settore, università e ricerca, arte, media e spettacolo". L'evento conclusivo si sofferma sul ruolo dei giovani, sull'educazione alla cittadinanza e sull'etica della restituzione e vede l'intervento di un dodicenne, Brando, che ha letto il suo appello "Salviamo la Terra, non voglio vivere su Marte" e la presentazione del position paper Asvis sul servizio civile universale. "Le giovani generazioni di oggi - osservano Stefanini e Mallen - abiteranno un mondo in cui la complessità dei problemi da affrontare e le opportunità per costruire un modello di sviluppo più giusto e sostenibile di quello attualmente dominante dipendono dalla capacità di sentirsi e di agire come cittadini globali".

