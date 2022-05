Fiera: al via a Milano Transpotec Logitec con 80% mercato

MILANO, 12 MAG - Al via a Fiera Milano Transpotec Logitec, la quattro giorni dedicata ad autotrasporto e logistica con più di 350 brand, per il 15% esteri. Presenti le case costruttrici di mezzi pesanti che rappresentano più dell'80% del mercato. La logistica chiude il 2021 con un fatturato di 86 miliardi di euro, avvicinandosi agli 87 del 2019 dopo un 2020 in lieve calo. Il trasporto su gomma continua a rappresentare la parte preponderante delle dinamiche del trasporto, con oltre l'80% delle merci che viaggia su camion. La manifestazione torna a Milano dopo diversi anni "con una grande ambizione: di diventare evento internazionale di riferimento per il trasporto merci" ha sottolineato l'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo. In fiera, ha spiegato, "si fa anche policy: in questi giorni si parlerà di questo comparto fondamentale, l'ossatura grazie alla quale, durante la pandemia, abbiamo avuto beni primari. Ora si trova davanti a grandi sfide: transizione energetica e digitalizzazione". Il presidente ha ricordato i problemi che affliggono il settore: "mancano 20mila addetti nel trasporto", oltre alla "carenza di carburante e di componenti. Questo - ha concluso - è il palcoscenico giusto per affrontare queste tematiche". Dopo le difficoltà del 2020, il mercato mostra segnali di ripartenza con quasi 25mila immatricolazioni. Secondo i dati Anfia, l'associazione dell'industria automobilistica, i mezzi pesanti crescono nel 2021 del 22% rispetto all'anno precedente superando il valore raggiunto nel 2019 (+5%). Con oltre 183mila mezzi immatricolati, anche i veicoli commerciali leggeri recuperano il 14,9% sul 2020, anche se sono ancora in lieve flessione se si guarda al 2019. Infine, i veicoli trainati, con oltre 15mila immatricolazioni, sono in ripresa sia rispetto al 2020 (+32,3%) sia rispetto al 2019 (+4,6%).

