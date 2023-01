Fintech: Virgone lascia PagoPa e diventa nuovo ceo di Hype

ROMA, 17 GEN - Giuseppe Virgone, ad di PagoPa spa, è stato nominato ceo di Hpe, la fintech italiana specializzata nella gestione del denaro tramite app, joint venture tra gruppo Sella e illimity. Come si legge in una nota, "Giuseppe Virgone assume l'incarico dopo aver guidato lo sviluppo di PagoPa spa, portando la società a posizionarsi saldamente come una delle realtà chiave per la digitalizzazione efficiente del Paese". "Lavorare alla nascita e allo sviluppo di una realtà tanto strategica come PagoPa - afferma Virgone - è stato per me un onore e sono felice di aver contribuito a realizzare infrastrutture che hanno accorciato la distanza tra Istituzioni e cittadini. Oggi che la società è nelle mani di un team di grande valore, io abbraccio il progetto Hype con la stessa filosofia: accorciare le distanze tra i consumatori e gli strumenti di controllo e gestione del denaro, agevolando l'inclusione finanziaria grazie al digitale". Classe 1968, Virgone ha iniziato la sua carriera occupandosi di Ict nel settore bancario da posizioni e angolazioni diverse. Dal 2006 fonda due startup e nel 2016, entra nel team per la Trasformazione Digitale (allora guidato da Diego Piacentini in seno alla Presidenza del consiglio dei ministri) dove, fino al 2019, ricopre il ruolo di responsabile dei pagamenti digitali e di responsabile strategico dell'app IO, per poi essere nominato amministratore unico di PagoPa. Hype, che può contare su team di oltre 100 esperti di tecnologia, finance e banking ha conseguito "200 mila nuovi utenti solo nell'ultimo anno, portando il totale dei clienti a oltre 1,7 milioni".

