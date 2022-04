ROMA, 06 APR - "L'opposizione della Lega alla delega fiscale era prevista. Andremo avanti, non è la prima volta che si oppone". Lo ha detto il premier Mario Draghi commentando la posizione leghista sulla riforma del fisco in discussione in Commissione alla Camera. "E' stata vinta dal governo due volte, speriamo di vincerla di nuovo", ha aggiunto.

