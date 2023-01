Fisco: Leo, entro marzo testo la riforma in Cdm

ROMA, 18 GEN - Il testo della riforma fiscale alla quale sta lavorando il viceministro all'Economia con delega al fisco Maurizio Leo sarà pronto, per essere presentato, al Consiglio dei ministri "a febbraio e marzo". Lo ha detto lo stesso viceministro durante il convegno "2023: un'agenda possibile per professionisti e imprese" promosso dall'Associazione nazionale commercialisti (Anc). "Sto lavorando alla riforma fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e il Dipartimento delle Finanze del Mef. Dopo aver redatto una bozza di testo, partirà il confronto con i professionisti e le categorie, poi la riforma sarà portata al tavolo politico e, infine, in Consiglio dei ministri". Questo dovrebbe accadere "fra febbraio e marzo", ha detto.

