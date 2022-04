Fisco:pronte proposte Mef,domani voto delega in commissione

ROMA, 04 APR - Dallo scivolo per la flat tax al chasback fiscale, dal principio di equità orizzontale alla priorità per società di persone, studi associati e società fra professionisti per il graduale superamento dell'Irap: sono alcune delle novità nelle riformulazioni degli emendamenti alla delega fiscale inviati dal Mef ai gruppi di maggioranza, su cui si è lavorato in queste settimane per ottenere convergenza politica e fare approdare in Aula il provvedimento il 19 aprile. Domani alle 13.45 è convocata una riunione di maggioranza, poi alle 20 in commissione Finanze alla Camera comincerà l'esame degli emendamenti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA