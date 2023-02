Fisco:Ruffini,rottamazione può essere una buona ultima volta

ROMA, 15 FEB - La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali "può essere una buona ultima volta". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini precisando che "la rottamazione è sicuramente intervento straordinario voluto dal legislatore". "In quest'ultima occasione - ha detto rispondendo alla domanda se la rottamazione non rischi di essere dannosa per la riscossione di lungo periodo - c'è di buono che è un intervento che viene fatto il primo anno della legislatura quando contestualmente la maggioranza il parlamento e il governo hanno intenzione di affrontare la riforma tributaria e allora se viene messa in parallelo la riforma e quindi si dice facciamo pulizia e contestualmente cambiamo le regole del gioco può essere buona ultima volta".

