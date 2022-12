Fitch taglia stime sul mondo, migliora quelle sull'Italia

MILANO, 06 DIC - Il mondo nel 2023 'rallenta', secondo Fitch il Pil a causa dell'intensificarsi della lotta all'inflazione da parte delle banche centrali e del deterioramento delle prospettive del mercato immobiliare cinese crescerà solo dell'1,4% (rispetto alle precedenti stime dell'1,7%) In particolare l'agenzia di rating ha abbassato le previsioni di crescita degli Stati Uniti per il 2023 allo 0,2%, dallo 0,5%, a causa dell'aumento del ritmo di inasprimento della politica monetaria. Più rosee invece le prospettive per l'Italia per la quale era attesa una recessione e ora invece Fitch si attende un calo del Pil solo dello -0,1 per cento. "Manteniamo la nostra previsione per una contrazione a partire dal quarto trimestre, basata sull'elevata esposizione allo shock del prezzo del gas e sull'impatto dell'aumento dei prezzi sui consumi privati, ma abbiamo ridimensionato questo impatto e ora stimiamo la crescita complessiva del 2022 al 3,7%. Abbiamo anche ridotto la nostra previsione di contrazione nel 2023 di 0,6 punti percentuali a -0,1% su un miglior contributo dal quarto trimestre e sul leggero allentamento della crisi del gas" spiegano gli analisti in una nota.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA