Fitch, Ue può resistere allo stop delle forniture di gas russo

MILANO, 01 SET - L'Ue "ha una strategia credibile per mitigare gli effetti peggiori di uno stop alle importazioni di gas dalla Russia nel 2023, subordinata però a rapidi aggiustamenti dell'equilibrio tra offerta e domanda" ed è quindi in grado di "resistere alla crisi del gas russo" anche "se non senza dolore". Lo afferma Fitch secondo cui il "processo di aggiustamento peserà sull'economia e sulle aziende dell'Eurozona in modo meno severo di alcune stime preliminari fatte sul mercato". In uno scenario di flussi al 20% per il 2022 e di stop nel 2023, Fitch stima un effetto negativo sul Pil Ue dell'1,5-2%, del 3% sulla Germania e del 2,5% sull'Italia.

