Fmi a G20,economia mondo indebolita, priorità a inflazione

NEW YORK, 13 NOV - Alla vigilia del G20 d'Indonesia il Fondo monetario rivela il suo rapporto, che sottolinea l'esigenza di ridurre il disavanzo in diversi Paesi, tra cui l'Italia. Questo perchè l'economia globale si è indebolita - sottolinea l'Fmi - a causa dell persistente alta inflazione, il rallentamento dell'economia cinese e l'invasione dell'Ucraina. "Far calare l'inflazione è la priorità , così come affrontare gli elevati livelli di debito", aggiunge il Fondo, secondo il quale una "ripresa forte, bilanciata a inclusiva richiede un'azione congiunta del G20".

