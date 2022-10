Fmi:in Italia meno rischi grazie a diversificazione gas

ROMA, 14 OTT - In Italia i rischi per l'approvvigionamento energetico "sono fortemente ridotti grazie alla forte risposta da parte delle politiche adottate, in particolare l'aumento delle forniture di gas" ottenuto differenziando gli approvvigionamenti in risposta alle strozzature dalla Russia. Lo ha detto Alfred Kammer, direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, durante un briefing sull'economia europea. Ciò che serve ora è "un pacchetto di misure mirate ed efficienti, anche trovando compensazioni per finanziarlo" sotto forma di tagli di spesa inefficiente. Allo stesso tempo deve continuare ad esserci "un segnale di prezzo in modo che la domanda di gas sia compressa".

