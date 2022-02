NEW YORK, 24 FEB - "Sono profondamente preoccupata per quello che sta accadendo in Ucraina", che "aggiunge significativi rischi economici per la regione e il mondo. Stiamo valutando le implicazioni e siamo pronti a sostenere i nostri stati membri come necessario". Lo twitta il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva.

