Fondazione Crt: 60 mln nel 2023, piano contro caro bollette

TORINO, 25 OTT - La Fondazione Crt mette in campo per il prossimo anno 60 milioni di euro (+9,1% rispetto ai 55 milioni del 2022) e interviene contro il caro bollette. Il consiglio di indirizzo ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2023 e ha varato un piano straordinario da 8 milioni di euro. Servirà ad aiutare le associazioni non profit a far fronte alle sfide energetica e ambientale che stanno mettendo a rischio le loro attività: 3 milioni saranno stanziati a integrazione del documento previsionale del 2022, gli altri 5 milioni nel 2023. I 60 milioni stanziati per il prossimo anno saranno destinati a progetti in ambito innovazione, ricerca scientifica e tecnologica, formazione della next generation, arte e cultura, welfare, protezione civile, salvaguardia dell'ambiente. "La Fondazione Crt sigla un nuovo 'patto' con il territorio, con un bilancio di previsione anticiclico per favorire la ripresa e promuovere una crescita equa, diffusa, inclusiva, nel segno della solidarietà tra le generazioni e in una prospettiva di futuro sostenibile. Accompagniamo gli enti non profit per cogliere le opportunità di accesso anche ai fondi europei, nazionali e regionali e massimizzare la capacità di autofinanziamento con il meccanismo del fundraising", spiega il presidente Giovanni Quaglia. "La forte solidità economico-finanziaria della Fondazione e la leva del risparmio fiscale ci consentono di aumentare da subito e in maniera significativa le risorse da destinare sia al sostegno degli enti del territorio sottoposti a forti pressioni esterne, sia allo sviluppo di nuove progettualità", sottolinea il segretario generale Massimo Lapucci.

