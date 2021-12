Fondi per ripopolare 195 Comuni siciliani: ecco quali sono

Fondi per ripolare i Comuni svantaggiati. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dpcm del premier Mario Draghi, su proposta della ministra per il Sud, Mara Carfagna, che ripartisce il “Fondo di sostegno ai Comuni marginali” per gli anni 2021-2023: 180 milioni a 1.187 comuni, selezionati per condizioni particolarmente svantaggiate di spopolamento e basso reddito dei residenti. Il 95,2% va a 1.101 Comuni del Sud (171 milioni).

Si può adeguare immobili comunali da concedere in comodato gratuito per attività commerciali, artigianali o professionali; concedere contributi per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; contributi a favore di chi trasferisce la residenza e dimora abituale nei Comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione (massimo 5.000 euro). Inoltre, si può concedere gratis propri immobili da adibire ad abitazione principale o per svolgere lavoro agile. Il dipartimento Politiche di coesione erogherà il Fondo per il 2021. L'Agenzia per la coesione territoriale controllerà l'uso dei fondi: se entro sei mesi dalla fine dell’anno i contributi non saranno stati erogati saranno revocati e non saranno assegnati gli anni successivi.

I Comuni siciliani sono 195: Acquaviva Pl., Agira, Aidone, Alcara Li Fusi, Alessandria, Alì, Alia, Alimena, Alimisusa, Antillo, Aragona, Assoro, Barrafranca, Basicò, Baucina, Bisacquino, Bivona, Blufi, Bompensiere, Buccheri, Burgio, Buscemi, Buseto Pal., Butera, Caccamo, Calamonaci, Calatabiano, Calatafimi-Segesta, Caltabellotta, Caltavuturo, Camastra, Cammarata, Campobello Licata, Campofelice Fitalia, Campofiorito, Campofranco, Camporeale, Canicattini B., Capizzi, Caronia, Castel Iudica, Castelbuono, Castellana S., Castell’Umberto, Castelmola, Casteltermini, Castiglione, Castrofilippo, Castronovo, Castroreale, Cattolica E., Centuripe, Cerami, Cerda, Chiaramonte G., Chiusa Sc., Cianciana, Ciminna, Collesano, Contessa E., Corleone, Delia, Ferla, Fiumedinisi, Fondachelli F., Francavilla, Francofonte, Furci, Gagliano C., Galati M., Gallodoro, Gangi, Geraci S., Gibellina, Giuliana, Grammichele, Graniti, Gratteri, Grotte, Gualtieri S., Lentini, Leonforte, Lercara, Librizzi, Licata, Licodia E., Limina, Linguaglossa, Longi, Lucca S., Maletto, Malvagna, Mandanici, Marianopoli, Mazzarrà S., Menfi, Mezzojuso, Mileto, Militello V., Militello Ros., Mineo, Mirabella I., Mirto, Moio A., Monforte S.G., Mongiuffi M., Montagnareale, Montalbano E., Montallegro, Montedoro, Montemaggiore B., Monterosso A., Montevago, Motta C., Motta d’A., Mussomeli, Naro, Naso, Nicosia, Niscemi, Nissoria, Novara di Si., Oppido M., Palazzolo A., Palma M., Petralia Sop., Pettineo, Pietraperzia, Poggioreale, Polizzi, Pollina, Prizzi, Racalmuto, Raccuja, Raddusa, Randazzo, Ravanusa, Regalbuto, Reitano, Resuttano, Ribera, Riesi, Roccafiorita, Roccamena, Roccapalumba, Roccavaldina, Roccella V., Rodì M., Salaparuta, Salemi, Sambuca, S.Biagio Pl., S.Cataldo, S.Cono, S.Fratello, S.Giovanni G., S.Giuseppe J., S.Marco d’A., S.Mauro C., S.Michele di G., S.Pier Nic., S.Piero P., S.Salvatore F., S.Teodoro, S.Caterina V., S.Domenica V., S.Elisabetta, S.Lucia del M., S.Margherita B., S.Ninfa, S.Alfio, S.Angelo di B., S.Angelo M., S.Stefano C., S.Stefano Q., Sciara, Scillato, Sclafani B., Serradifalco, Siculiana, Sommatino, Tortorici, Tripi, Troina, Ucria, Valguarnera, Valledolmo, Vallelunga P., Ventimiglia, Vicari, Villafranca, Villalba, Villarosa, Vita, Vizzini.

