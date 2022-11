Fonti Ue, fiducia su spirito positivo impegno Italia

BRUXELLES, 03 NOV - "Sono fiducioso che l'impegno del nuovo Governo avverrà in uno spirito positivo". Lo ha detto in merito all'Italia un alto funzionario dell'Ue parlando in vista della riunione lunedì prossimo dell'Eurogruppo e ricordando che non spetta al coordinamento dei ministri delle Finanze dei 19 Paesi dell'euro "speculare" sugli impegni elettorali dei Governi. "In generale il messaggio dall'Italia è stato di una chiara volontà di impegnarsi, una chiara volontà di stare alle regole", ha segnalato comunque il funzionario, interpellato anche alla luce della visita oggi a Bruxelles della nuova presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA