Fonti, verso riforma Tesoro, nuovo Dipartimento partecipate

ROMA, 20 GEN - Il Ministero dell'Economia dovrebbe presentare già la prossima settimana in Cdm una proposta di riforma del modello organizzativo del Dipartimento Tesoro, che dovrebbe essere scisso in due. Lo si apprende da fonti del Mef. Da una parte ci sarebbero la gestione del debito e le questioni internazionali, dall'altra la gestione delle partecipate (regolamentazione del sistema finanziario, valorizzazione delle partecipate, asset strategici e patrimonio pubblico): il nuovo dipartimento verrebbe guidato da un direttore generale ad hoc e per diventare operativo avrà bisogno di alcuni passaggi (dopo l'ok in cdm, Consiglio di Stato e Corte dei conti).

