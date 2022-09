Forum Ambrosetti, arriva il messaggio di Mattarella

CERNOBBIO, 03 SET - Il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprirà la seconda giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Il filo conduttore degli incontri sarà l'Agenda per l'Europa. Innovazione e competitività, il futuro del libero commercio globale e l'assetto europeo del futuro, saranno alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso delle diverse sessioni dei dibattiti. In arrivo il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, e numerosi esponenti di governo italiani e esteri. La giornata sarà conclusa dal Ministro dell'Economia Daniele Franco che interverrà al panel sullo stato dell'arte e le prospettive dell'economia italiana. Tra la platea del Forum Ambrosetti c'è attesa per la giornata conclusiva di domani quando si svolgerà il confronto con i leader dei partiti politici italiani.

