Franco, non vediamo recessione ma rischi ci sono

DAVOS, 25 MAG - "Le previsioni, anche sulla base dei dati della Commissione europea, indicano che non avremo una recessione, anche se vediamo rischi legati agli sviluppi in Europa orientale e ai prezzi energetici, che se restano molto alti non aiutano". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco durante un panel al Forum economico mondiale di Davos. "Credo - ha aggiunto - che la Bce dovrà equilibrare la necessità di mettere sotto controllo l'inflazione con la necessità di evitare un'altra recessione in Europa, è un bilanciamento difficile". "Sappiamo tutti che i tassi saliranno, il punto è la velocità a cui salgono" e il fatto che gran parte dell'inflazione in Europa sia da offerta, legata ai prezzi energetici, "credo che anzitutto dovrebbe farci concentrare sui prezzi energetici, e poi dovrebbe essere considerato nella velocità con cui sono alzati i tassi", ha sottolineato.

