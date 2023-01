MILANO, 04 GEN - Prosegue il rally d'inizio anno delle Borse europee, in scia alle scommesse degli investitori per un ammorbidimento della stretta monetaria della Bce dopo la frenata dell'inflazione registrata a dicembre in Germania, Spagna e Francia. Parigi ha chiuso in rialzo del 2,3%, Francoforte del 2,18%, Madrid dell'1,93% mentre Londra ha contenuto il rialzo allo 0,41%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA