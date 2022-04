Fs: costi energia 2021 +55%,punta su rinnovabili,autoconsumo

ROMA, 05 APR - Il caro bollette si fa sentire anche per il Gruppo Ferrovie dello Stato che di fronte ad un aumento di consumi del 6% nel 2021 ha visto aumentare i costi del 55%. I consumi annui ammontano a circa 6 TWh, pari al 2% del fabbisogno annuale di energia elettrica a livello nazionale che servono per alimentare la trazione ferroviaria e far viaggiare i treni sugli oltre 12.000 chilometri di linea elettrificata e i treni a trazione diesel sui restanti 4.600 chilometri. E' quanto risulta da un Report del Gruppo. In dettaglio l'energia elettrica per trazione ferroviaria assorbe quasi il 70% del totale dei consumi. Oltre il 70% dei treni in Italia infatti, si sottolinea, viaggia su rete elettrificata con risvolti ambientali positivi in termini di sostenibilità. Per risparmiare Fs punta sulla produzione e l'autoconsumo e su una differenziazione del mix energetico che veda un maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come promette il piano industriale del Gruppo che l'Ad Luigi Ferraris presenterà ad aprile.

