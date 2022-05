Fs: domani presentazione piano industriale 2022-2031

ROMA, 15 MAG - Un piano industriale decennale per contribuire alla crescita del Paese. Sarà presentato domani alla Stazione di Roma Termini - (ore 11.00, Ala Mazzoniana, ingresso da Via Giovanni Giolitti, 34) il Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo FS Italiane. Intervengono: Nicoletta Giadrossi, Presidente Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sarà possibile seguire la presentazione del Piano Industriale anche in diretta streaming su www.ansa.it, su www.fsitaliane.it (in italiano, inglese e Lingua italiana dei Segni), su www.fsnext.it e sulla pagina Linkedin del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA