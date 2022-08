Ft: scommesse contro l'euro ai nuovi massimi da marzo 2020

BRUXELLES, 29 AGO - Aumentano le scommesse sui mercati finanziari contro l'euro con l'intensificarsi della crisi energetica e il timore che porti a una recessione: le posizioni corte nette sull'euro, segnala il Financial Times, hanno raggiunto i livelli più alti dall'inizio della pandemia nel marzo 2020. Secondo i dati pubblicati venerdì dalla Commodity Futures Trading Commission, nota l'Ft, nella settimana al 23 agosto gli speculatori hanno accumulato posizioni corte nette sull'euro, un modo per scommettere che scenderà di valore, per 44.100 contratti, dai 42.800 della settimana prima. Nella prima settimana di marzo 2020 ci furono 86.700 contratti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA