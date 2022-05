G7: The One, roadshow a Roma per sensibilizzare i leader

ROMA, 30 MAG - Oltre 300 giovani attivisti dell'organizzazione contro la povertà The One Campaign, co-fondata da Bono degli U2, si sono uniti per dare vita a "un road show estivo attraverso le città europee": una campagna, dal nome GenerAction, che "mira a evidenziare l'impatto delle crisi convergenti di Covid, conflitti e clima sui Paesi più vulnerabili oltre a sollecitare i decisori politici ad agire ora o a esporsi a conseguenze devastanti". Lo si legge in un comunicato di The One Campaign, i cui attivisti italiani terranno un café-takeover a Roma, al bar Espressamente Illy in Via degli Uffici del Vicario, l'8 giugno dalle 8 alle 19. In vista del vertice del G7 che si terrà in Germania dal 26 al 28 giugno, The One chiede ai leader di "riscrivere le regole sulla salute globale e di investire nella lotta contro tutte le malattie prevenibili, di ricostruire l'economia globale in modo da renderla sostenibile per tutti e di aumentare la resilienza dei Paesi vulnerabili alle crisi climatiche e alimentari". "Sembra che ogni giorno, guardando il telegiornale o scorrendo i social media, emerga una nuova crisi con una nuova statistica funesta. Come giovani attivisti ci uniamo a The One Campaign per ricordare ai leader che hanno il potere di cambiare questa situazione e per ricordare ai cittadini che abbiamo il potere di chiamarli a rispondere delle loro azioni. Ci rifiutiamo di lasciarci abbattere dalle crisi odierne: possiamo risolvere la situazione e ricostruire il nostro mondo al meglio, per tutti. Abbiamo ancora tempo, i leader possono ancora rispettare gli impegni presi per rilanciare l'economia globale, investire nella salute globale e mantenere le promesse sul clima. Questo è un momento che definirà la nostra generazione, è ora di agire".

