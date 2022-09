MILANO, 30 SET - Il gas chiude l'ultima seduta della settimana in calo. Ad Amsterdam, benchmark di rifermento, i Ttf cedono il 7,3% a ridosso dei 189 euro (188,8) al megawattora mentre più che sul 'price cap' lo strumento su cui si lavora a livello europeo per la crisi del gas è un "tetto con forchetta", come indicato dal ministro della Transizione Roberto Cingolani. Il minimo di giornata è stato 185 euro.

