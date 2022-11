MILANO, 30 NOV - Il prezzo del gas fa un nuovo passo avanti. Il Ttf ad Amsterdam, il contratto di riferimento per il gas europeo, finisce la giornata in aumento del 7,5% a oltre 146,4 euro mentre le temperature stagionali in generale calo fanno attendere che la domanda, come di consueto, cresca nel mese di dicembre.

