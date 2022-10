MILANO, 10 OTT - Apertura ancora in calo per il prezzo del gas, in attesa delle decisioni dell'Europa sul price cap mentre proseguono gli accertamenti sul Nord Stream dopo le esplosioni delle settimane scorse. Ad Amsterdam il prezzo scende ancora a 145 euro al megawattora, con un flessione del 7,2% rispetto alla chiusura di venerdì.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA