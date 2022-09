MILANO, 26 SET - Apertura in calo per il prezzo del gas, mentre restano i timori per la guerra in Ucraina e si addensano le nubi di una recessione economica globale. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 183 euro al megawattora, con una flessione dell'1,3%.

