MILANO, 01 SET - Apertura in calo per il prezzo del gas in Europa, nonostante la chiusura del Nord Stream e mentre si attendono le decisioni della Ue su decoupling e sul price cap. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 238 euro al megawattora, con una flessione dello 0,79%.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA