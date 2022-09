Gas: chiude a 186 euro (+7%) a Amsterdam col Nord Stream

MILANO, 27 SET - I danni al gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico, che fanno temere sempre di più un inverno in Europa senza il gas russo, hanno fatto ripartire le quotazioni ad Amsterdam. Reduce da quattro sedute in flessione il contratto future Ttf, che fa da benchmark per il metano europeo, ha concluso in rialzo del 7% a 186 euro al megawattora dopo aver toccato un picco di giornata nel finale oltre la soglia dei 200 euro arrivando a 207 euro (+19%).

