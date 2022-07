MILANO, 06 LUG - Dopo aver avviato la seduta sui mercati del Vecchio continente in calo poco sopra i 150 euro, il prezzo del gas sul listino di Amsterdam di riferimento per l'Europa ha concluso la giornata con i futures per le consegne ad agosto in aumento del 3,5% a 171 euro al Megawattora.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA