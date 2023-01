Gas: chiude in calo a 55 euro, da inizio anno -27%

MILANO, 16 GEN - Il prezzo del gas chiude ad Amsterdam a 55, 4 euro al megawattora in calo di oltre il 14%. Dall'inizio dell'anno la flessione è di oltre il 27 per cento. A contribuire all'andamento l'aumento dei flussi di Gnl verso l'Europa a causa degli stoccaggi pieni in Cina e le temperature, migliori rispetto alla media stagionale. Quotazioni in calo anche a Londra dove si attesta sotto i 137 penny per mille unità termiche britanniche (Mbtu), con una flessione di quasi il 16%.

