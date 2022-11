MILANO, 24 NOV - Il gas chiude in flessione tra le nuove tensioni con la Russia e le mosse dell'Europa per arrivare ad una posizione comune sul price cap. Il Ttf ad Amsterdam è poco sotto i 124 euro al megawattora (123,79) in flessione del 4,5%.

