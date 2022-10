MILANO, 14 OTT - Chiusura in forte calo per il gas naturale al Ttf di Amsterdam. Dopo l'annuncio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sulla costruzione di un hub per il gas russo nel proprio Paese i futures sul mese di novembre hanno ceduto il 7,68% a 142 euro secchi al MWh. Un passo indietro che ha riportato la quotazione del metano tra i 143,16 euro dello scorso 29 giugno e i 134,2 euro del giorno prima.

