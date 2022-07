MILANO, 21 LUG - Chiusura in rialzo per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. I contratti futures sul mese di agosto hanno guadagnato lo 0,36% a 155,6 euro al MWh. Vera e propria impennata per il prezzo del metano a Londra, dove per ogni singola unità termica (Mbtu) è stato chiesto un corrispettivo di 296,13 penny, poco sotto quota 3 sterline.

