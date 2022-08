MILANO, 11 AGO - Ha chiuso in rialzo a 208,11 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. In rialzo dell'1,34% i contratti futures sul mese di settembre. Più consistente la crescita segnata a Londra, dove per singola unità termica (Mbtu) sono stati chieste a fine seduta oltre 4 sterline (+3,03% a 401,65 penny).

