MILANO, 19 OTT - Il gas chiude in rialzo mentre si guarda alle mosse dell'Unione Europea sul price cap. Sotto i riflettori anche l'andamento del mercato Gnl. Ad Amsterdam le quotazioni salgono a 112 euro al megawattora, in aumento dell'1,9%. Prezzo in aumento anche a Londra dove si attesta a 182 penny al Mmbtu.

