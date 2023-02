Gas chiude sotto i 50 euro per la prima volta dal dicembre 2021

MILANO, 17 FEB - Il prezzo del gas scivola sotto i 50 euro al megawattora per la prima volta dal dicembre 2021. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano in Europa, hanno chiuso ad Amsterdam in calo del 5,98% a 48,9 euro. Dal picco di 340 euro al megawattora, segnato alla fine dello scorso agosto in scia al taglio delle forniture russe, il gas ha perso oltre l'85% del suo valore per effetto di un inverno mite, della riduzione dei consumi, della diversificazione degli approvvigionamenti e di un ricorso più massiccio al gas liquefatto. Fattori che hanno, almeno per ora, scongiurato il rischio di una crisi energetica in Europa.

