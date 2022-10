MILANO, 28 OTT - Chiusura in rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di novembre hanno guadagnato il 4,53% a 112,24 euro al MWh. Più contenuto il rialzo a Londra (+0,77%), dove per una singola unità termica (Mbtu) sono sati chiesti 367,13 penny.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA