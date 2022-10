MILANO, 03 OTT - Chiara discesa per il prezzo del gas: il future con scadenza a novembre sul metano ha inaugurato la settimana chiudendo ad Amsterdam, il listino di riferimento per l'Europa, in calo del 10% a 169 euro al megawattora. Nelle ultime tre sedute, tutte in ribasso, il gas ha ceduto un totale del 24%, tornando ai livelli di fine luglio.

