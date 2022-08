Gas: Eni compra impianto di liquefazione per il Congo

ROMA, 05 AGO - Eni ha acquisito dal gruppo Exmar la società Export Lng Ltd, che detiene l'impianto di liquefazione galleggiante Tango Flng. L'impianto sarà utilizzato da Eni in Congo, nell'ambito delle attività del progetto di sviluppo del gas naturale nel blocco Marine XII. Tango Flng, costruita nel 2017, ha una capacità di trattamento pari a circa 3 milioni di metri cubi standard/giorno ed una capacità di produzione di Gnl (Gas naturale liquefatto) pari a circa 0,6 milioni di tonnellate/anno (circa 1 miliardo di metri cubi standard/anno). La Tango Flng, si legge in una nota, inizierà la sua attività in Congo nella seconda metà del 2023, a valle della realizzazione delle opere necessarie all'ormeggio e al collegamento con le infrastrutture di produzione di Marine XII. L'avvio della produzione di Gnl da Marine XII è previsto nel 2023. A regime fornirà volumi superiori ai 3 milioni di tonnellate/anno (oltre 4,5 miliardi di metri cubi/anno).

