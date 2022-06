MILANO, 30 GIU - Il prezzo del gas in Europa chiude in rialzo, con i timori di una ulteriore riduzione dei flussi dalla Russia e mentre prosegue la guerra in Ucraina. Ad Amsterdam il prezzo sale a 144 euro al Mwh, con un aumento del 3,09%. In rialzo anche a Londra dove le quotazioni si attestano a 248 penny al Mmbtu (+1,4%).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA