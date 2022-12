Gas: Fitch taglia le stime sul prezzo a breve termine

MILANO, 06 DIC - Fitch taglia le proprie stime sul prezzo del gas nel breve termine, sia per il Ttf di Amsterdam, sia per il listino Usa (Henry Hub). Invariate invece le previsioni sul greggio. Una decisione che "riflette il calo della domanda di gas in Europa a causa dei minori consumi industriali, le ampie forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) e l'avvio della stagione invernale più mite del solito". Quanto al greggio gli analisti registrano una "moderazione dei prezzi" dovuta a una minor crescita economica, destinata a "ridurre la domanda nel breve termine". Inoltre un "allentamento delle tensioni internazionali" porterà a "un ulteriore calo dei prezzi nel lungo periodo".

